В Украине разоблачили почти полсотни человек, которые обманывали покупателей через Интернет

В Украине киберполиция разоблачила почти 50 человек, которые в Сети обманывали покупателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области со ссылкой на информацию от Департамента Киберполиции НПУ.

Злоумышленники в соцсетях и на сайтах объявлений размещали объявления о продаже несуществующих товаров и услуг - «продавали» одежду, обувь, бытовую технику, мебель, животных и тому подобное.

Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.

Как отметили в полиции, злоумышленники действовали почти во всех регионах Украины.

Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях.

Там правонарушители для своих махинаций создавали собственные веб-сайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег они исчезали.

Также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях полицейские разоблачили незаконную деятельность call-центров, которые выманивали данные банковских карточек покупателей.

На Ивано-Франковщине мужчина выдавал себя за полицейского и требовал деньги у людей за непривлечение к ответственности их родственников, которые якобы совершили преступление.

Кроме этого, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили лиц, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.

В Киеве, на Волыни и Винницкой киберполиция прекратила деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты - присвоили деньги вкладчиков.

Предварительно установлено, что от действий злоумышленников пострадали около 500 человек. Сумма нанесенного ущерба превышает 4 миллиона гривен. Часть убытков уже возмещена.

Всего правоохранители провели 107 обысков, во время которых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Всего правоохранители разоблачили 49 человек, причастных к мошенничеству. Из этого количества 30 фигурантам уже объявлено о подозрении. Десять злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.





Агентство Телевидения Новости