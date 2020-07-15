Трамвай протаранил пожарное авто: спецавтомобиль перевернулся. ДТП на Салтовке (видео)

Сегодня около 17:00 на Салтовском шоссе в районе пересечения с улицей Самсоновской столкнулись пожарный автомобиль и трамвай 8 маршрута.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, трамвай не пропустил служебное авто ГСЧС, двигавшееся с включенными световыми спецсигналами.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. бстоятельства уточняются.

Видео с места ДТП было опубликовано в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости