Харьковский футболист стал чемпионом Армении по футболу

Cудьба золотых медалей в чемпионате Армении решалась в заключительном туре, причем в очном противостоянии двух команд, претендовавших на 1-е место.

Перед 28-м туром у одной ереванской команды "Арарат-Армения" было 49 очков, у другой - "Ноа" - 48. Таким образом, "Арарат-Армению" в игре против "Ноа" устраивала даже ничья. Но "Арарат-Армения" выполнил программу-максимум - победил 2:0 (забивали нидердандский и нигерийский легионеры Фурдьел Нарсинг и Юсуф Отубаньо) и стал второй сезон подряд чемпионом страны.

При этом в составе "Арарата-Армении" золотую медаль завоевал украинский футболист, родившийся в Харькове, Сергей Вакуленко.





Агентство Телевидения Новости