Кабмин пересмотрел правила въезда для иностранцев

Кабинет министров Украины увеличил показатели заболеваемости для стран, которые определяются как государства со значительным распространением COVID-19.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Предлагается установить, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания составляет более 55 на 100 тысяч населения", - отметил перед принятием решения министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее этот статус получали страны, где заболеваемость составляет 40 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, в июле министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тысяч населения для Украины.

Кроме того, как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале, после возвращения из Египта и Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию или самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19

«Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к «красной зоне». Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19», - заявил он.

Как отметил Криклий, правительство ожидает положительных решений и по другим туристическими маршрутам.

Министр призвал граждан также путешествовать по Украине.

«Тем более, что Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных», - добавил он.

Агентство Телевидения Новости