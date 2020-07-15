Италия продлила карантин до конца июля

Правительство Италии продлило срок карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса до 31 июля. Некоторые действующие ограничения усилили.

Об этом сообщает ANSA.

В частности, власти усилили контроль за масочным режимом в публичных местах, где люди не могут находиться на расстоянии хотя бы 1 метр друг от друга. Также продлили запрет на работу развлекательных ночных заведений.

Кроме того, решено усилить контроль за прибытием граждан из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

"На сегодняшний день запрет на въезд и транзит Италией касается 13 стран, мы будем постоянно обновлять этот список. Для всех прибывших из неевропейских стран сохраняется 14-дневный карантин" - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

В число указанных стран входят Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу и Доминиканская республика.

В Минздраве Италии отметили, что вышеупомянутые страны имеют "высокий процент заболеваемости вирусом по отношению к населению и очень низкую устойчивость систем здравоохранения".

Напомним, несколько дней назад Италия временно запретила въезд в страну гражданам из 13 государств, не входящих в Европейский союз.

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