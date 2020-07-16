Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 29

Конфликт между Нацкорпусом и сторонниками Шария: участнику драки сообщили о подозрении в хулиганстве

Конфликт между Нацкорпусом и сторонниками Шария: участнику драки сообщили о подозрении в хулиганстве

Одному из участников конфликта между Нацкорпусом и сторонниками Шария, который произошел 12 июля на улице Аральской в Харькове, 20-летнему парню, 15 июля следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 12 июля возле дома № 31 на улице Аральской подозреваемый вместе с неизвестным затеял конфликт с представителем одной из политических партий. 

После чего подбежал к 18-летнего парню и беспричинно применил в отношении него газовый баллончик. 

В результате происшествия пострадавшего с повреждением глаза доставили в больницу. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная мужчиной травма относится к легким телесным повреждениям.

По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 12 июля, националисты разрисовали в цвета российского флага ворота частного дома, где живет лидер облорганизации Партии Шария. Возле дома произошли столкновения, после которых правоохранители открыли производство по статье "Хулиганство".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 