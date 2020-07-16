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У жителя Харьковщины изъяли боеприпасы, которые он планировал сдать на металлолом

У жителя Харьковщины изъяли боеприпасы, которые он планировал сдать на металлолом

У 52-летнего жителя Чугуевского района правоохранители изъяли боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

15 июля в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который нес мешок с металлическими предметами.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что 52-летний житель района нес в мешке два артиллерийских снаряда и корпус минометной мины времен Второй мировой войны.

Работникам полиции мужчина пояснил, что снаряды он нашел в лесу во время поисков металла и нес домой, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом.

Боеприпасы уничтожены взрывотехниками с соблюдением всех мер безопасности для окружающих. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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