Акция "Руки геть від мови!" Как это было в Харькове

Елена Матижева на альбомном листе нарисовала плакат о защите украинского языка. Пенсионерка всегда говорила по-русски, десять лет прожила в Чебоксарах и когда вернулась в Харьков, поняла: надо изучить родной язык.

Три года прошло, уроки продолжаются и сейчас, и Елена горда, что может свободно говорить на украинском. Пришла на акцию, потому что считает свой пример показательным:

Елена Матижева, участница митинга

Це буде такий відкат до часів Януковича, який Януковичу і не снився. Це просто жах, що твориться. У нас має мова, одна мова - українська, російську ніхто не забороняє. Хочете розмовляти дома, в особистому житті, я теж російськомовна харків’янка

Руки геть від мови! Руки геть від мови!

На акции у Дома советов присутствуют и дети, и взрослые, с флагами и плакатами, на которых написано: «Руки геть від мови! Язык для Ростова»,«Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык». Люди вышли протестовать против так называемого «законопроекта Бужанского», согласно которому предлагается перенести переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке с 2020 на 2023.

Также законопроектом №2362 разрешается преподавание нескольких предметов на русском языке во всех украинских школах. И хотя запланированное на сегодня голосование в Верховной Раде этого законопроекта отложили, харьковчане выступают против этой инициативы:

Антон Колинько, участник акции

Саме сьогодні, саме зараз приймається законопроект, який має скасувати провідні положення закону про мову, який був прийнятий минулого року - і це повернення до проросійського наративу, це повернення до проросійської повістки, це наступ на українску ідеологію і на українську незалежність

Участники акции в Харькове подготовили обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову. 30 правоохранителей, которые дежурили на мероприятии, нарушений во время акции не заафиксировали.

Агентство Телевидения Новости