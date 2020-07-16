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Вышло избиение с тремя нокдаунами

Вышло избиение с тремя нокдаунами

Боксер выиграл уже 4-й бой в 2020-м году, причем второй после короанвирусной паузы.

В Лас-Вегасе состоялся рейтинговый боксерский поединок в среднем весе (до 72,6 кг) между американцем Клеем Коллардом и Лаурантом Нельсоном из ЮАР.

Коллард в первом раунде отправил соверник в нокдаун, затем - дважды во втором, после чего рефери прекратил избиение и зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Как указывалось выше, у Колларда это уже четвертый бой в нынешнем году. В предыдущий раз он выходил в ринг менее месяца назад. При этом все свои поединки в 2020-м году Коллард выиграл.


Агентство Телевидения Новости

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