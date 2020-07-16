Суд за пост в Facebook. Пасынок мэра требует от харьковчанина опровержения и 5 миллионов гривен

Пасынок Кернеса продолжает требовать 5 млн гривен с Анатолия Родзинского за пост в Фейсбук. Суд арестовал все имущество Родзинского, однако истец - пасынок мэра или же его адвокат в очередной раз на заседание не явились, впрочем, ходатайство перенести его из-за коронавируса в канцелярию суда заносятся лично.

Судья сегодня отклонил ходатайство Родзинского прекратить дело из-за многочисленных неявок второй стороны, но решил истребовать справку от областной «инфекционки».

Денис Савченко, судья

Відомості щодо позитивного чи негативного тесту громадянина України Гайсинського Родіона Геннадійовича 14.02.1994 року народження на респіраторну хворобу ковід-19.

Родзинский считает: этот иск имеет цель лишь давить на него, дабы он не освещал социально важные темы города.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

И в этом суде, и за его пределами единственное, чего я добиваюсь — это справедливости, для того, чтобы справедливость была для меня, для каждого харьковчанина, чтобы и для Харькова. Потому что Харькову нужна тоже справедливость. С действующим мэром и его окружением в Харькове справедливости нет, не было и быть не может.

Услышать мнение адвоката другой стороны не удалось. Несколько официальных телефонов его приемной в течение дня не отвечали.





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