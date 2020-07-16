Авария с участием трамвая и машины спасателей: подробности ДТП

Авария на Салтовском шоссе произошло накануне вечером. Бригада спасателей как раз ехала на вызов, рассказывают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трамвай, следовавший по маршруту № 8, столкнулся со спецтранспортом. Пожарное авто после удара перевернулось на бок.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Наш підрозділ здійснював виїзд, і вже коли вони під’їжджали до Салтівського шосе, вони манвер закінчили, трамвайні колії практично переїхали, осталось чуть-чуть, деякий момент автомобіля. А далі вже було зіткнення із травмаєм. По цьому питанню вже займаються правоохоронні органи, мається на увазі патрульна поліція.

Дорожный инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта. В результате ДТП никто из пожарных и пассажиров электротранспорта не пострадал. В патурльной полиции говорят - предварительно: все сигналы на "ЗИЛе" спасателей были включены, водитель трамвая на это не отреагировал и не пропустил пожарных. Однако это первоначальная версия, подчеркивает представитель патрульных, Дмитрий Гайдук. В дальнейшем - все обстоятельства будут тщательно выясняться правоохранители.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

Водій трамваю допустив зіткнення з даним автомобілем. В результаті чого автомобіль ЗІЛ перекинувся. На даний момент патрульні поліцейські зібрали первинний матеріал, опитали учасників, склали схему місця ДТП. Передали матеріали до відділу розщуку та опрацювання матеріалів ДТП.

В основном водители пропускают спецтранспорт, отмечает Дмитрий Гайдук, это касается не только пожарных и полицейских авто, а и карет "скорой". Однако есть и те, кто правилами пропуска экстренных служб пренебрегают. За это предусмотрен штраф.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

За ненадання переваги у русі оперативним транспортним засобом із проблисковими маячками, синього, червоного або тільки червоного кольору. А також із ввімкненними спецсигналами звуковими передбачається штраф у сумі 510 гривень.

Вместе с врачами и спасателями полицейские проводят разъяснительную работу в разных районах города с водителями, чтобы те пропускали спецтехнику, которая едет на вызов.

Агентство Телевидения Новости