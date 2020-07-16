До убийства женщину могли довести коллекторы - начальник ГУНП в Харьковской области о трагедии в Харькове

К трагедии в Новобаварском районе - особое внимание правоохранительных органов, сообщил в эфире программы "Отражение" начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, Валерий Сокуренко.

"Женщина молодая, 37 лет, покончила с собой и задушила собственного ребенка. Она оставила записку, в записке детально перечислены ростовщики. Скажем так, банки, у которых она брала деньги в долг. По разным подсчетам там до 200 тысяч гривен долга. И мы понимаем. что не исключено, что довели её до этого. Довели коллекторы вымогательствами и тд. Мелефон изъяли. Проводим следственные действия. Не исключено, что кто-то к ней приходил," - отметил Сокуренко.

В-целом, по словам начальника областного "главка", семяб жила в непростых условиях, но она характеризуется позитивно.

Напомним, трагедия произошла в июле в Новобаварском районе. Женщина покончила с собой и задушила сына. Их тела на месте обнаружил родственник пострадавшей.





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