Обыски в Киевском райотделе полиции по поводу распространения наркотиков: подозрения вручены 6 сотрудникам

Подозрения вручены 6 сотрудникам Киевского районного отедела полиции, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко в эфире программы "Отражение".

"Любой начальник хотел бы, чтобы его подчиненные были честные и порядочные, служили и чтобы им не вручали подозрения. Подозреваются правоохранители в причастности к преступлениям, связанным с распространением наркотиков, " - отметил Сокуренко.

По словам начальника харьковских полицейских, назначено служебное расследование. После проверки будут приняты кадровые решения, сказал Валерий Сокуренко.

"Мое ощущение, что эти сотрудники будут уволены за нарушение дисциплины. Что касается их руководителей, которые со стажем работы, они не будут работать в этом отделе. Неделю назад назначен другой руководитель. Он до этого работал в Изюме и я подерживаю его решения по смене должностных лиц этого райотдела. Думаю, что и криминальный блок, и другие направления будут возглавлять новые люди," - добавил начальник ГУНП в Харьковской области.





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