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На Алексеевке иномарка сбила пешехода – пострадавший в тяжелом состоянии
Накануне в 21:30 на проспекте Победы, 50 под колеса автомобиля Nissan Rogue попал переходивший дорогу мужчина: пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, личность пострадавшего пока не установлена, на вид ему около 40 лет. Мужчина находится в больнице в неконтактном состоянии.
Была ли возможность у 22-летнего водителя Nissan избежать наезда на пешехода – выясняют следователи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.
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