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Степанов рассказал, когда ЕС откроет для украинцев свои границы

Степанов рассказал, когда ЕС откроет для украинцев свои границы

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что ЕС откроет свои границы для украинских граждан только тогда, толи эпидситуация в нашей стране будет отвечали европейским показателям — не более 460-480 случаев в день на протяжении двух недель.

Сейчас динамика распространения коронавируса превышает европейские нормы, поэтому границы ЕС для нас по-прежнему закрыты.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460−480 заболевших, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС», — заявил глава Минздрава.

Степанов в очередной раз подтвердил то, что сегодняшняя эпидситуация в стране не позволяет полного выхода из карантина, поэтому после 31 июля он будет продлен еще на месяц.

Агентство Телевидения Новости

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