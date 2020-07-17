Фракция "Голос" ушла в оппозицию

Парламентская фракция партии "Голос" официально объявила о переходе в оппозицию. Заявление фракции с парламентской трибуны зачитала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", – сказала Рудик.

Нардеп заявила, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

"Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, что любой плохой закон можно хорошо назвать и за него проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами – это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают", – добавила нардеп.

В "Голосе" отметили, что они пришли в парламент, чтобы защищать свободу и проводить реформы, а вместо этого постоянно борются с ложью.

Агентство Телевидения Новости