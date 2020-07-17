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Харьковчане за период карантина сократили задолженность за газ

Харьковчане за период карантина сократили задолженность за газ

За период карантина харьковчане сократили задолженность за газ на 600 млн грн., в частности, в июне – на 200 млн грн. С начала 2020 года уровень расчетов за газ в Харьковском регионе составил 128%. Об этом сообщают в ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ».

В то же время, на Харьковщине остается задолженность за газ, в настоящее время она составляет 2,2 млрд грн.

Следует напомнить, что в июне 2020 цена на газ составила 2,783996 грн за 1 куб м. На сегодня ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» является надежным поставщиком природного газа для 970 тысяч домохозяйств Харьковщины и 2, 4 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций региона.

 

Агентство Телевидения Новости

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