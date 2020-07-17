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После потопа в Харькове у Кернеса решили потратить кругленькую сумму на чистку ливневок

После потопа в Харькове у Кернеса решили потратить кругленькую сумму на чистку ливневок

Сегодня, 17 июля, Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета объявил торги на услуги по чистке канализационных коллекторов стоимостью 12,52 млн грн. Об этом сообщают в ХАЦ со ссылкой на сайт «Прозорро».

Речь идет об услугах по содержанию объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев. В частности, планируются прочистки канализационных колодцев, расчистка вручную решеток дождеприемных колодцев, прочистки канализационных коллекторов вручную и с помощью техники.

Планируется, что аукцион будет проведен 23 сентября.

В ХАЦ отмечают, что в марте 2020 Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключил договор на услуги по содержанию объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев с КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» стоимостью 63,1 млн грн. Кроме того, в этом году Департамент заказал коммунальщикам текущий ремонт ливневой канализации на сумму более 8 млн грн.

Напомним, в результате ливня 13 июля во Харькове, дождевая канализация города не справилась с потоками воды.

Агентство Телевидения Новости

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