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Александр Фельдман идет на выборы мэра Харькова от ОПЗЖ

Александр Фельдман идет на выборы мэра Харькова от ОПЗЖ

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины единогласно поддержала выдвижение народного депутата Александра Фельдмана кандидатом на пост харьковского городского головы на предстоящих местных выборах. Об этом Александр Фельдман сообщил на своей странице в Facebook.

«Я благодарен фракции за поддержку. Для меня участие в выборах харьковского городского головы – большая ответственность. Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей, - подчеркнул Александр Фельдман. - Очень надеюсь, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города. Важно, чтобы это не было борьбой за власть, за кресло, за тотальный контроль над городом. У харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей».

Напомним, что о своем намерении баллотироваться на пост харьковского городского головы Александр Фельдман заявил в декабре 2019 г. Местные выборы пройдут в Украине 25 октября этого года.

 

Агентство Телевидения Новости

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