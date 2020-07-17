Жесткий нокаут за 5 секунд до конца первого раунда. Боксер оказался под канатами

Рефери, похоже, мог вмешаться раньше, дабы не было такой развязки

В главном бою боксерского вечера в американском Лас-Вегасе дрались бойцы легкой весовой категории Феликс Вердехо из Пуэрто-Рико и американец Уилл Мадера.

В концовке 1-го раунда Вердехо стал «забивать» соперника. Мадера, откровенно, уже не мог оказывать сопротивления. Рефери пассивно наблюдал за избиением и дождался, пока Мадера свалится без чувств под канаты ринга.

У Вердехо это 27-я победа, в том числе 17-я нокаутом в 28-ми боях на профессиональном ринге.





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