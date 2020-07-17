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В Харькове разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией иностранцев в Украине

В Харькове разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией иностранцев в Украине

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы харьковчан, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Агентство Телевидения Новости

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