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25 тысяч дней на троне: Елизавета II готовится к своеобразному рекорду

25 тысяч дней на троне: Елизавета II готовится к своеобразному рекорду

Королева Великобритании Елизавета II 18 июля станет первым британским монархом, который будет находиться на троне уже в течение 25 тысяч дней. Об этом сообщает Independent.

"Королева Елизавета II вскоре достигнет беспрецедентной отметки пребывания на троне на протяжении 25 тысяч дней", - говорится в сообщении.

Именно в субботу, 18 июля, она отметит эту круглую дату. Как сообщает газета, после неожиданной смерти ее отца короля Джоджа VI, 6 февраля 1952 года 25-летняя принцесса Елизавета взошла на трон королевы.

В 2015 году она побила рекорд Британии по самому длительному пребыванию на троне своей прабабушки королевы Виктории, которая находилась на троне на протяжении 63 лет и 216 дней (или 23 226 дней, 16 часов и 30 минут).

Агентство Телевидения Новости

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