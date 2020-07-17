Александр Фельдман идет на выборы мэра Харькова от ОПЗЖ. Единогласно за выдвижение народного депутата на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах проголосовала фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде.

Об этом сегодня на своей официальной странице сообщил сам Александр Фельдман, там же меценат поблагодарил фракцию за поддержку и подчеркнул, что для него участие в выборах мэра города - большая ответственность.

Александр Фельдман, народный депутат Украины

Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей. Очень надеюсь, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города. Важно, чтобы это не было борьбой за власть, за кресло, за тотальный контроль над городом. У харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей.

О своем намерении баллотироваться на пост главы Харькова Александр Фельдман заявлял еще в декабре 2019 года. Выборы должны пройти 25 октября текущего года.

Агентство Телевидения Новости