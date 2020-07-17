Александр Фельдман идет на выборы мэра Харькова от ОПЗЖ
Александр Фельдман идет на выборы мэра Харькова от ОПЗЖ. Единогласно за выдвижение народного депутата на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах проголосовала фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде.
Об этом сегодня на своей официальной странице сообщил сам Александр Фельдман, там же меценат поблагодарил фракцию за поддержку и подчеркнул, что для него участие в выборах мэра города - большая ответственность.
Александр Фельдман, народный депутат Украины
Харькову нужна полная перезагрузка. В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей. Очень надеюсь, что предстоящие выборы в Харькове станут не борьбой рейтингов, манипуляций, а конкуренцией подходов, программ и стратегий развития города. Важно, чтобы это не было борьбой за власть, за кресло, за тотальный контроль над городом. У харьковчан прежде всего должен быть шанс на честную власть, которая уважает людей.
О своем намерении баллотироваться на пост главы Харькова Александр Фельдман заявлял еще в декабре 2019 года. Выборы должны пройти 25 октября текущего года.