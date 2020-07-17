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Cвитолина выиграла посткоронавирусный турнир

Cвитолина выиграла посткоронавирусный турнир

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина оказалась непобедимой на выставочном турнире в Берлине.

Турнир изначально проходил на травяном покрытии. Финал же между Свитолиной и Петрой Квитовой из Чехии был сыгран на харде. Хардовый корт организаторы сделал в ангаре аэропорта Берлина.

Свитолина проиграла у Квитовой первый сет - 3:6, выиграла второй - 6:1, после чего победила в решающем третьем, проходившем по правилам тай-брейка - 10:5.


Агентство Телевидения Новости

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