Верховная Рада изменила избирательный кодекс: что нас ждет на местных выборах?

Почти двести поправок за сто дней до выборов. Верховная Рада Украины накануне изменила избирательный кодекс, по которому пройдут осенние местные выборы. О том, как это повлияет на политическую карту Харькова и Харьковской области в комментариях экспертов.

Всего депутаты хотели внести около 4000 поправок к правилам игры, по которым должны проходить местные выборы уже осенью. Но остановились на меньшем количестве изменений. Одной из главных стала демократизация процесса - были снижены размер залога, который должны заплатить партии за право участия в гонках. Это, говорят политологи, дает шансы партиям, которые не финансируются олигархами.

Руслан Зерницкий, политолог, ОО "Смарт медиа":

Завдякі цій зміні, яка відбулася, а застава зменьшилась у 9 разів приблизно, порівняно з тою, якою була, розмір застави буде примерно складати 200 тисяч гривень для списку кандидатів у харківську міску раду та на посаду мера. Й дійсно це сприяє демократизації процесу.

Правда, резюмируют политологи, на выборы именно в Харькове, эти изменения уже вряд ли повлияют. Здесь на места в горсовете и кресло мэра, в первую очередь, претендуют представители действующей власти, а также сторонники нынешнего и действующего губернатора и экс-регионалы. Правые и либералы, городские активисты, волонтеры - так называемые национальные силы, объединиться и выступить одним фронтом в очередной раз не сумели. Кроме того, законодатель усложнил задачу для местных активистов и общественных деятелей в ОТГ. Если ранее предполагалось, что по партийным спискам выборы будут проходить только в крупных городах и ОТГ, то накануне ценз был снижен до поселков и сел с населением в 10 000 человек. Это значит, что только там могут быть в списках самовыдвиженцы - а где людей больше, кандидаты обязательно должны представлять какую-то партию. Это означает, что непартийным кандидатам придется либо отказываться от баллотирования, или подчиняться чьей идеологии, что делает их более зависимыми.

Юлия Биденко, политолог:

Фактично вони заганяють місцевих активістів під партійне крило, бо більше - там навіть немає осередків партійних, й тому обласні та районі будуть висувати кандидатів. Й це на мій погляд така ігра в наперстки з тими кандадатами, які могли б стати неплохими представниками для ОТГ.

Также законодатели определились с тем, как будет выглядеть новый бюллетень. Его дизайн упростили, но учитывая, что выбирать придется по открытым партийным спискам, даже в небольших городках и ОТГ день голосования может стать испытанием для избирателей. Ведь определиться надо будет не только с партией и кандидатом от нее, но и составить практически рейтинг этих кандидатов в своем бюллетене.

Юлия Биденко, политолог:

Мене дещо бентежить саме зразок виборчого бюллетеню, який було проголосовано 16 липня, тому що там де буде більше 10 кандидатів від кожної партії можуть бути певні проблеми, тому що вибрцям потрібно проставити 01, 02,05, якщо він пітримує кандидата 1,2 чи 5, й саме це може бути підставою для затягування роботи виборчих комісій.

Николай Зинченко, представитель ОО "Опора":

Проводили невеличке опитування серед населення, давали їм два бюллетені, щоб вони могли оцінити їхню якість, й чесно кажучі, більшість населення не змогла впоратись з цим бюллетенем, тому що вони то обводили кандидата, то ставили галочку, але не як не вписували його номер в ту клітинку. Й через це, дійсно, може бути много недійсних бюлетенів.

Поэтому, говорят эксперты, очень важно, чтобы в ближайшие предвыборные месяцы и общественными организациями, и политическими партиями была проведена просветительская кампания среди избирателей и членов комиссий, как голосовать и как считать голоса. Это позволит избежать высокого процента неучтенных голосов. Что касается других нарушений на выборах и при подготовке к ним, то их, считают эксперты, будет не так много и их легче будет фиксировать, так как законодатель все же внес изменения в админкодекс и разъяснил полиции, как фиксировать косвенный подкуп избирателя и другие нарушения в период агитации.

Агентство Телевидения Новости