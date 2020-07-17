Денег нет, но вы держитесь. Пикет сотрудников подшипникового завода

Две сотни людей с требованиями выплатить зарплату. Сегодня под стенами областной госадминистрации протестовали работники подшипникового завода. Говорят, несмотря на то, что предприятие частное, справедливости приходится требовать у власти.

Более полугода прожить на 20-30 долларов в месяц. Такую невыполнимую миссию перед своими работниками поставило руководство Харьковского подшипникового завода, который входит в индустриальную группу УПЭК. Работники говорят, за 9 месяцев им задолжали 44 млн гривен, несмотря на небольшие зарплаты.

Любовь, работница ХАРП:

Маленькая зарплата, очень, 3-4 тысячи, и дают ее то 10%, то 5 % - не больше. Вот так и выживаем, делим, просим, субсидию оформляем, так и выживает.

Рабочие говорят, что значительная задолженность выросла из-за того, что от их продукции отказалась «Укрзализныця». Несмотря на то, что речь идет о частном, но стратегическом предприятии, в переговоры с представителем собственника подключаются и представители власти.

Александр Горбан, представитель трудового коллектива:

Протокол будет редактироваться, но проблема в том, как они говорят, что при смене власти у нас не оказалось профильного министерства, и на уровне области мы как бы варимся, а в Киев мы обратиться не можем просто не к кому.

В облгосадмиистрации объяснили, что возникновение и постепенное увеличение задолженности связано со сложной общей ситуацией в области транспортного машиностроения страны, что привело к проблемам с реализацией подшипниковой продукции на внутреннем рынке. При этом, в ХОГА заявили, что они уже неоднократно обращали внимание владельцев и руководства предприятия на проблемы в деятельности подшипникового завода.

Со своей стороны, председатель облгосадминистрации Алексей Кучер уже провел ряд встреч с Министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, в ходе которых предметно обсуждались первоочередные пути для решения проблем транспортного машиностроения на государственном уровне. При этом Кучер отметил, что он поддерживает требования коллектива и считает, что ответственность за своевременную уплату зарплаты лежит на руководстве предприятия, хотя он будет способствовать договоренностям с «Укрзализныцей». На самом предприятии сроки погашения долгов пока не назвали.

Агентство Телевидения Новости