Кто в субботу остался без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №6, стояк) до 20:00 18.07.20 г.; ул. Матюшенко, 7 (спаренный стояк) до 20:00 19.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 18.07.20 г.

Московский район:

ул. Металлиста, 8 (п. №2) до 20:00 18.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 10/1 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 18.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 56 (п. №13, стояк) до 20:00 18.07.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 20:00 19.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 18.07.20 г.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 19.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68 до 17:00 18.07.20 г.; пр. Победы, 70 (п. №3-12), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3) до 20:00 18.07.20 г.

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