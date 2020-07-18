Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 97

Выпрыгнул из окна гостиничного номера, спасаясь от пожара: в Харькове погиб иностранец

Выпрыгнул из окна гостиничного номера, спасаясь от пожара: в Харькове погиб иностранец

39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 17 июля около 18:00. В гостиницу, расположенную на улице Плехановской, выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в номере произошло возгорание кровати и личных вещей мужчины. Именно из-за пожара иностранец выпрыгнул из окна.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 