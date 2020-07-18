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За последние сутки в Украине подтвердили 847 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Украине подтвердили 847 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки подтвердили 847 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 58 111 случаев COVID-19. При этом, 30525 человек уже выздоровели - осталось 26109 активных случаев.

Умерли от коронавируса 1 477 человек, в том числе 21 - за последние 24 часа. За сутки недуг побороли 756 человек

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (137), Закарпатской (89) областях и в Киеве (108).

Агентство Телевидения Новости

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