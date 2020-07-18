Во Франции горит средневековый готический собор Петра и Павла

Во французском Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. На месте уже работают расчеты пожарных, возгорание на данный момент локализовано. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается, что пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На место направили более 100 пожарных, огонь тушат при помощи пожарных лестниц.

На данный момент известно, что его удалось локализовать. Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призывает людей не подходить к месту происшествия.

Нантский собор уже был частично разрушен огнем в 1972 году, когда при ремонте крыши опрокинули факел. Собор строился на протяжении 457 лет - с 1434 по 1891 год.

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