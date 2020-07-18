Нокаут в первом раунде в бою супертяжей

Боксерский поединок продлился лишь чуть более полутора минут.

В американском Лас-Вегасе состоялся бой в супертяжелой весовой категории между двумя боксерами из США Джаредом Андерсоном и Эктором Пересом.

Андерсон в первом же раунде нокаутировал Переса.

Вообще же 20-летний Джаред Андерсон считается одним из самых перспективных боксеров-супертяжей. Это был его 5-й бой на профессиональном ринге и при этом 5-я победа нокаутом. Причем четырежды он нокаутировал своих соперников в 1-м раунде.





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