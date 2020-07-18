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Труп, завернутый в ковер: полиция устанавливает личность погибшего

Труп, завернутый в ковер: полиция устанавливает личность погибшего

Сегодня, 18 июля, около 7:15 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого идет неприятный запах.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, на месте полицейские обнаружили тело мужчины на вид около 25-35 лет, завернутое в ковер и полипропиленовый мешок.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время работники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Агентство Телевидения Новости

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