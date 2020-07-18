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Надо же. Гол пяткой в свои ворота в компенсированное время

Надо же. Гол пяткой в свои ворота в компенсированное время

Чудесный и непредсказуемый футбол.

Матч групповой стадии американской лиги соккера (MLS) между командами "Спортинг Канзас Сити" и "Колорадо Рапидс" вышел сверхрезонансным.

Истели 90 минут. Счет был ничейным - 2:2. При этом "Колорадо", получив во втором тайме две красные карточки, сумел даже отыграться, играя вдевятером. Когда же заканчивалась первая компесированная минута, футболист "Канзаса" Грехэм Зуст пробил по воротам соперников, а игрок "Колорадо" с нечастливым номером 13 на футболке Сэм Вайнс так умудрился выстовить ногу, что мяч угодил ему в пятку и залетел в ворота над голкипером "Колорадо".

Так "Казас" добился победы 3:2.

Ниже в видеообзоре матча столь обидный и курьезный автогол Винса, начиная с 2:22.


Агентство Телевидения Новости

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