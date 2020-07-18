Цель - захват власти: НАБУ раскрыло подробности подозрения судье Вовку и его подчиненным

Национальное антикоррупционное бюро сообщило подробности о вручении подозрений главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Как сообщает пресс-служба Бюро, по версии следствия, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов, считает следствие. В частности, для этого Вовк использовал схему по подаче искусственных, надуманных, административных исков от подставных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Также в НАБУ напомнили, что в июле 2019 г провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы. В следствие этого сообщили о подозрении главе ОАСК и еще трем судьям. Тогда судьям инкриминировали вынесения заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС.

Расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами.

Кроме того, НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

Агентство Телевидения Новости