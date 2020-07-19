Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшается

За последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за все время в Украине подтвердили уже 58 842 случаев коронавируса. При этом 30 879 человек выздоровели, из которых 354 - за сутки.

За последние 24 часа умерли от недуга 8 человек, а общее число жертв составляет 1 485 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (109), Ивано-Франовской (79) областях и в Киеве (87).

Агентство Телевидения Новости