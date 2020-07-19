Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 71

Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшается

Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшается

За последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за все время в Украине подтвердили уже 58 842 случаев коронавируса. При этом 30 879 человек выздоровели, из которых 354 - за сутки.

За последние 24 часа умерли от недуга 8 человек, а общее число жертв составляет 1 485 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (109), Ивано-Франовской (79) областях и в Киеве (87).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 