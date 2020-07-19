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Кому в воскресенье отключили воду: адреса

Кому в воскресенье отключили воду: адреса

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №6, стояк), ул. Матюшенко, 7 (спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (п. №5, стояк), пр. Московский, 5 (стояк) до 20:00 19.07.20 г.

А также:

Московский район: 

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4), пр. Тракторостроителей, 1070-б (п. №2, стояк) до 20:00 20.07.20 г.

Слободской район: 

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №5) до 20:00 19.07.20 г.

Холодногорский район: 

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 4 (стояк), ул. Полтавский шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 19.07.20 г.

Шевченковский район: 

ул. 23 Августа, 51 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5) до 20:00 20.07.20 г.

 

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