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Гранаты, патроны и гильзы: на Харьковщине мужчина хранил дома боеприпасы

Гранаты, патроны и гильзы: на Харьковщине мужчина хранил дома боеприпасы

В начале июля работники Двуречанского отделения полиции получили информацию о том, что житель села Богдановское хранит боеприпасы по месту жительства.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 18 июля, во время санкционированного обыска дома 50-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 13 патронов калибра 7.62 мм, 23 шара и 75 гильз различного калибра, 2 гранаты Ф-1.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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