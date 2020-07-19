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Непобедимый боксер-супертяж "разгромил" соперника в чемпионском бою

Непобедимый боксер-супертяж разгромил соперника в чемпионском бою

Всё активнее оживает мир профессионального бокса.

В рамках боксерского вечера в немецком Магдебурге главным был поединок в супертяжелой весовой категории между Агитом Кабайелом из Германии и греком Евгениосом Лазаридисом. Это был бой за пояс континентального чемпиона по версии WBA.

По итогам всех 10-ти раундов, запланированных регламентом, Кабайел одержал безогворочную единогласную победу на карточках всех судей: 100-90, 99-91 и 98-92.

У Кабайела это 20-я победа в 20-ти боях на профессиональном ринге. При этом 13 раз он побеждал нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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