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Вовк: "Мне никто не вручал никаких подозрений"

Вовк: Мне никто не вручал никаких подозрений

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что подозрения ему никто не вручал. Обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично. Об этом Вовк написал на своей странице в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.

Судья отметил, что, несмотря на давление, в отставку уходить не намерен.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - не что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть. В то же время, обыск в суде я расцениваю, как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду", - написал Вовк.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

 

Агентство Телевидения Новости

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