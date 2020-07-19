На проспекте Науки сожгли машину

Полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля в Шевченковском районе Харькова. В результате происшествия поврежден Citroen, который был припаркован во дворе дома по проспекту Науки. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, информация о возгорании автомобиля поступила в полицию 19 июля около 3:45.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили 37-летнего владельца автомобиля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 10 лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

Агентство Телевидения Новости