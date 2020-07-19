У известного украинского журналиста обнаружили коронавирус

Главный редактор интернет-издания "Цензор" журналист Юрий Бутусов сообщил, что у него лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время. Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах", - отметил журналист.

По его словам, других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить.

"Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - пишет Бутусов.

Он говорит, что не знает, где мог подхватить вирус. Журналист находится на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции.

Агентство Телевидения Новости