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Три человека пострадали в ДТП на Героев Труда

Три человека пострадали в ДТП на Героев Труда

Накануне в 23:10 на пересечении улиц Героев Труда и Академика Барабашова не разминулись Mazda 3 и Seat Leon: три человека получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в больницу с места ДТП были доставлены 36-летний водитель Seat, 60-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda, и ее 39-летняя спутница.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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