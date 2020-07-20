Сегодня началось строительство скандальной дороги через "Барабашово"

Строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось сегодня, 20 июля, в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»).

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, строительство дороги разбито на четыре участка и стартовало от ул. Моисеевской до метромоста. Протяженность первого участка составляет 472 м, а всей дороги - около 2,2 км.

Как уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, в ходе строительства дороги будет построен мост через реку Харьков, затем - эстакады в районе ул. Шацкой. После создания новой дороги будет продолжен вектор движения от пр. Юбилейного до ст. м. «Киевская». Кроме того, планируется реконструировать перекресток в районе супермаркета «Рост», увеличить количество полос движения и расширить перекресток пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова.

Евгений Водовозов отметил, что новая дорога соединит крупный спальный район, Салтовский жилмассив, с центром города. Время, за которое можно будет проехать из центра на Салтовку, по оценкам специалистов, сократится до 20 минут. Например, сейчас пропускная способность ул. Моисеевской составляет до 500 автомобилей в час, а после строительства новой дороги увеличится до 2 тыс. авто.

Строительство новой дороги от ул. Шевченко до пр. Юбилейного планируется завершить в конце 2021 года. Евгений Водовозов отметил, что проведен первый тендер, и идет подготовка к новым торгам.

«Мы живем в стране, в которой есть законы, и их необходимо выполнять. Строительство начинается на территории красных линий, которые были запроектированы давно. Для тех, кого коснется это строительство, предпринимателей рынка «Барабашово», создана альтернатива - новые места, которые будет построены за счет города», - сообщил вице-мэр.

Отметим, что на месте, где работает строительная техника, уже собрались протестующие.

Агентство Телевидения Новости