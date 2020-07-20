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Не хватает "рук" для борьбы с COVID-19: в Израиле бастует медперсонал

Не хватает рук для борьбы с COVID-19: в Израиле бастует медперсонал

Утром 20 июля медсестры по всему Израилю начали забастовку из-за нехватки персонала для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Times of Israel.

«Медсестры со всей страны начали забастовку в 7 часов утра из-за нехватки персонала, что, по их мнению, исключает возможность дальнейшей работы», - говорится в сообщении.

Переговоры между профсоюзами и властями в выходные не увенчались успехом. Пока неизвестно, сколько продлится забастовка.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, уже 813 медсестер находятся на карантине с коронавирусом, в больницы не отправляли дополнительный персонал для продолжения борьбы с COVID-19.

Агентство Телевидения Новости

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