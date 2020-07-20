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На Харьковщине задержали вооруженного россиянина

На Харьковщине задержали вооруженного россиянина

19 июля в ходе оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и взрывчатки, полицейские, которые несли дежурство на стационарном посту «Харьков - Красноград» остановили автомобиль Skoda под управлением 36-летнего харьковчанина. Кроме водителя в транспортном средстве находились двое пассажиров. При проверке автомобиля и в ходе поверхностного осмотра личных вещей полицейские обнаружили у 48-летнего пассажира пистолет Макарова, снаряженный 6 патронами. Еще один патрон находился в патроннике. Правонарушитель оказался гражданином Российской Федерации.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, изъятое направлено для проведения экспертного исследования. Происхождение и цель хранения оружия выясняются.

Следователями Карасноградського отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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