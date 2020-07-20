Нагрянули с проверкой: харьковские полицейские провели, какие развлекательные заведения не соблюдают карантинные ограничения

В период с 17 по 20 июля работники полиции провели ночные рейды по контролю за соблюдением карантинных ограничений на территории районов города Харькова и области. Они проверили 243 заведения, среди которых ночные клубы, кафе, рестораны, пабы, кафетерии.

Нарушение требований Правительства страны по соблюдению карантинных ограничений и запретов были обнаружены в Московском, Киевском, Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Немышлянская районах. В заведениях не была приостановлена работа и продолжалось обслуживания клиентов.

По результатам рейдов всего выявлено 20 нарушений. Составлено 10 админпротоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Другие нарушения внесены в Единый учет территориальных подразделений полиции. По данным фактам проводятся проверки.

Агентство Телевидения Новости