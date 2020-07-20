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Определился второй финалист Кубка Англии по футболу

Определился второй финалист Кубка Англии по футболу

Стало известно, кто разыграет трофей.

Во втором полуфинале Кубка Англии по футболу встречались "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

Футболисты "Челси" открыли счет на 11-й(!) компенсированной минуте к основному времени первого тайма. Отличился Оливье Жиру. После этого гола в раздевалку в самом начале второго тайма Мейсон Маунт результат удвоил, после чего еще команды обменялись голами, и в итоге - 3:1 в пользу "Челси".

В финале "Челси" встретится с лондонским "Арсеналом", который днем ранее в своем полуфинале взял верх над "Манчестер Сити"- 2:0.


Агентство Телевидения Новости

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