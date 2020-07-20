Новак погорел на "схемах", связанных со строительством дорог в Украине

В рамках расследования деятельности преступной группы во главе с бывшим председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") исследуются два эпизода. Об этом рассказал и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"События, которые исследовались в рамках совместной следственной группы, - это события 2016-2019 годов. Как уже отмечалось, бывший и. о. руководителя Укравтодора с использованием служебного положения принимал меры относительно получения для себя, для третьих лиц неправомерной выгоды. Именно эти эпизоды стали предметом исследования. Сейчас он по результатам этих эпизодов задержан в Польше. Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины", - отметил Грищук.

По его словам, бывший и.о. руководителя Укравтодора предлагал украинским компаниям, которые не успевали по каким-то причинам вовремя завершить строительство, за определенное вознаграждение «решить их проблемы", в частности продлить действие договора, чтобы избежать уплаты штрафных санкций.

Грищук добавил, что для этого в Польше создавалось специальное предприятие, уставный капитал которого пополняли наличными указанные украинские компании. "Таким образом было не только получено неправомерную выгоду, но и легализованы эти средства", - отметил глава САП.

Он рассказал, что второй эпизод, который исследуется в рамках расследования, касается предложения бывшего и.о. руководителя Укравтодора по созданию совместного с одной из международных дорожных компаний предприятия на территории Польши. Экс-руководитель Укравтодора предлагал решить все "проблемные вопросы" относительно деятельности такой компании. Каждый из партнеров должен на 50% пополнить уставный капитал новой компании.

По словам Грищука, бывший и.о. Укравтодора планировал после завершения работы в Украине войти в наблюдательный совет этого предприятия. "Это, как говорится, вершина айсберга - то, что мы можем обнародовать. В настоящее время еще осуществляются следственные действия", - отметил Грищук.

Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, который впоследствии возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации.

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