Минфин отказался увеличивать финансирование "Стены" на границе с Россией

Минфин не согласовал предложение Госпогранслужбы об увеличении сроков строительства и финансирования до 4,5 млрд грн проекта "Стена" на границе с РФ. Об этом сообщает организация State Watch со ссылкой на ответ Минфина пограничникам.

При этом в министерстве сообщили, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

В случае поддержания проекта Кабмином, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Минфине отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

В тоже время у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих ведомствах предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Агентство Телевидения Новости