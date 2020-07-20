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Кабмин согласовал назначение первого вице-губернатора Харьковской области

Кабмин согласовал назначение первого вице-губернатора Харьковской области

Кабинет министров Украины согласовал назначение Татьяны Егоровой-Луценко на должность первого заместителя председателя ХОГА Алексея Кучера. Об этом пишет SQ со ссылкой на представителя пресс-службы облгосадминистрации Ксению Ярикову.

Татьяне Егоровой-Луценко - 36 лет, она родилась в Лозовой. Образование высшее. Кандидат наук. Работала юристом в частной компании и государственных учреждениях, начальницей Лозовского городского управления юстиции Харьковской области.

В 2015 году под фамилией Егорова баллотировалась в Харьковский областной совет (округ №33), Лозовской городской совет и Лозовской районный совет (округ №25) от "Радикальной партии Олега Ляшко". Была избрана в Лозовской городской совет, однако отказалась от мандата.

С декабря 2017 г. по декабрь 2019 г. была руководителем Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

В 2019 году принимала участие в промежуточных выборах в Верховную Раду в 179 округе в качестве самовыдвиженца. 

Сейчас Егорова-Луценко - сотрудница НИИ правового обеспечения инвестиционного развития Академии правовых наук Украины.

 

Напомним, Алексей Кучер озвучивал фамилии двух возможных кандидатов на должность первого вице-губернатора - это экс-глава облуправления юстиции Татьяна Егорову-Луценко и депутат Харьковского облсовета Валерия Мураева. Против назначения последней выступила патриотическая общественность, в городе прошел ряд митингов.

Агентство Телевидения Новости

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